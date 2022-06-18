Вскрылись причины ухода отца Киркорова: Жить не хочет

Отец Филиппа Киркорова остаток жизни решил посвятить внукам.

Отец Филиппа Киркорова дважды был женат. После кончины матери короля эстрады он встретил Людмилу Смирнову. С женщиной он познакомился в Новгородской области, где она работала директором совхоза.

Бедрос Киркоров вместе с супругой обосновались в провинции и даже создали свое фермерское хозяйство. Однако через некоторое время супруги разъехались. Так, отец Филиппа перебрался в Москву, а его избранница так и осталась под Великим Новгородом. Недавно стали известны причины ухода Бедроса от Людмилы.

По словам Киркорова, он очень любит внуков, они для него превыше всего, поэтому после их рождения он старается находиться с ними рядом. При этом он не расстался с возлюбленной, они до сих пор в отношениях. Так, периодически они встречаются. По словам мужчины, Смирнова является патриоткой своего города, поэтому она отказалась от предложения перебраться в столицу. "Здесь жить не хочет", – заявил Киркоров-старший.

Напомним, недавно Бедрос Киркоров отметил девяностолетие. Мужчина не планировал отмечать день рождения с размахом, однако его сын решил все за него. Филипп устроил вечеринку-сюрприз в честь важного дня. На мероприятие были приглашены многие звезды шоу-бизнеса. Такой подарок растрогал Киркорова-старшего, он был чрезвычайно рад.