Покинувшая Россию Бузова не смогла скрыть интимное место за коротким платьем

Ольга Бузова объявила, что надолго покинула Россию. Поклонники стали гадать, в какой стране находится кумир.
Позже выяснилось, что телеведущая направилась в Кейптаун. При этом звезда пока что не раскрывает цели своей поездки. Так или иначе, прилетев, Ольга первым делом устроила себе вечером праздник.
Бузова нарядилась в эффектное платье с мерцающим декором и посетила ночное заведение. Из-за длины наряда певица не смогла скрыть интимное место, когда забралась с ногами на диван.
Напомним, ранее Ольга Бузова заявила поклонникам, что улетела в отпуск. Перед этим поющая ведущая работала в поте лица и подготовила программу в "Крокусе".
Стоит отметить, что содержании концертной программы Ольги подвергли критике. Выступление Бузовой посчитали некорректным по отношению к христианам. Дело в том, что певица спускалась в зал в наряде, напоминающем образ Девы Марии. Несмотря на это, после отдыха Бузова собирается гастролировать с программой по России.
Ольга уже рассказала в соцсетях, что с успехом выступила с программой в Самаре. Она планирует продолжить тур.