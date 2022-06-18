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Шоу-бизнес
Покинувшая Россию Бузова не смогла скрыть интимное место за коротким платьем

Покинувшая Россию Бузова не смогла скрыть интимное место за коротким платьем

Ольга Бузова покинула Россию. Стало известно местонахождение знаменитости.
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Ольга Бузова объявила, что надолго покинула Россию. Поклонники стали гадать, в какой стране находится кумир.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Позже выяснилось, что телеведущая направилась в Кейптаун. При этом звезда пока что не раскрывает цели своей поездки. Так или иначе, прилетев, Ольга первым делом устроила себе вечером праздник.

Бузова нарядилась в эффектное платье с мерцающим декором и посетила ночное заведение. Из-за длины наряда певица не смогла скрыть интимное место, когда забралась с ногами на диван.

Напомним, ранее Ольга Бузова заявила поклонникам, что улетела в отпуск. Перед этим поющая ведущая работала в поте лица и подготовила программу в "Крокусе".

Стоит отметить, что содержании концертной программы Ольги подвергли критике. Выступление Бузовой посчитали некорректным по отношению к христианам. Дело в том, что певица спускалась в зал в наряде, напоминающем образ Девы Марии. Несмотря на это, после отдыха Бузова собирается гастролировать с программой по России.

Ольга уже рассказала в соцсетях, что с успехом выступила с программой в Самаре. Она планирует продолжить тур.

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Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 18 июня 2022, 13:00 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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