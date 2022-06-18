"Деловой союз": Вскрылась правда об отношениях Пугачевой и Галкина после гей-скандала

Отношения Аллы Пугачевой и Максима Галкина обсуждают уже давно. Накануне все точки над i были расставлены.

Алла Пугачева давно уже замужем за Максимом Галкиным. Пара вместе уже более десяти лет и воспитывает наследников, которых родила суррогатная мать. Однако в последнее время семейство Пугачевой переживает не самый лучший момент жизни. Так, они бежали из России после начала спецоперации на Украине. Оказавшись в Израиле, супруг Примадонны начал нелестно отзываться о действиях российского правительства.

После громких заявлений Максима Галкина на всю его семью обрушилась масса негатива. Досталось даже Алле Борисовне, которая, к слову, воздержалась от каких-либо комментариев в адрес властей. Однако хейтеров это не остановило, они убеждены, что артистка поддерживает своего мужа.

Поставить точки над i решил критик Сергей Соседов, который считает, что не нужно обвинять Аллу Пугачеву во всех смертных грехах. Он убежден, что Примадонна живет совсем иной жизнью, нежели ее супруг. "Это деловой союз: она сама по себе", – говорит журналист. По его мнению, не нужно считать Галкина и Пугачеву одним целым и требовать, чтобы кто-то отвечал за слова другого.

Напомним, недавно Максим Галкин оказался в центре гей-скандала. Дело в том, что Маргарита Симоньян заявила в прямом эфире, что брак у юмориста и певицы фиктивный, а сам Галкин – представитель нетрадиционной сексуальной ориентации.