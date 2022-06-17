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Шоу-бизнес
Высоко задравшую юбку Нетребко сняли в чистом поле

Высоко задравшую юбку Нетребко сняли в чистом поле

50-летняя Анна Нетребко сумела пережить народный гнев.
прочитано 296 раз

После начала спецоперации Анна Нетребко попала в неприятную историю из-за своих резонансных заявлений. На какое-то время певица даже оказалась в опале у патриотично настроенных поклонников, но теперь страсти немного улеглись. Успокоенная артистка живет обычной жизнью и не стесняется публиковать в своих соцсетях самый разноплановый контент, рассказывающий о ее будничной жизни.

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 Анна Юрьевна Нетребко

Анна Юрьевна Нетребко оперная певица

Накануне в микроблоге знаменитой брюнетки среди снимков роскошных блюд на столе звезды и живописных видов с прогулки появилось довольно странное фото. Оперную диву сняли в чистом поле. Позируя перед камерой, звезда высоко задрала юбку и кокетливо отставила в сторону ножку. К счастью, Нетребко хватило здравого смысла не оголяться совсем – под задранной юбкой остался непрозрачный подъюбник, надежно прикрывающий все женские прелести.

Верхнюю часть тела Анна Нетребко облачила в короткий спортивный топ, подчеркнувший статную грудь певицы и довольно тонкую талию. Пользователи Сети заметили, что фигура 50-летней певицы однозначно заслуживает всяческих похвал. Впрочем, фокус с задранной юбкой некоторых подписчиков все же озадачил.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что выслуживающаяся перед Западом Анна Нетребко сделала заявление о концертах в России.

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Анна Нетребко. Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 17 июня 2022, 09:31 Источник: Соцсети • Требует проверки
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