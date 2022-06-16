Ух! Сношавшийся с Королевой Тарзан слил эротическое фото

52-летний Сергей Глушко в великолепной форме!

Муж Наташи Королевой слил в популярную соцсеть провокационный снимок, который не оставил фанатов равнодушными. На фото Сергей Глушко стоит на сцене. Создается впечатление, что мужчина совершенно голый, но перед собой он держит что-то вроде шубы, которая надежно прикрывает все интимные части накаченного тела. Что на самом деле прячется за шубой – остается загадкой.

Как выяснилось, эротическое фото было сделано во время спектакля "Муж на час", в котором играет Тарзан. С помощью такого снимка артист хотел всего лишь привлечь зрителей на очередной спектакль.

Поклонники Глушко высоко оценили атлетичную форму мужчины, сношавшегося с самой Наташей Королевой – его законной супругой. Широкие плечи Тарзана, выпирающие мускулы, распущенные волнистые волосы и сама эротичная атмосфера снимка сделали свое дело – пользователи пришли в восторг. Наверняка недостатка зрителей на ближайшем спектакле Глушко не будет.

Напомним, в последние недели имя Сергея Глушко часто упоминается в Сети в свете слухов о разладе с Наташей Королевой. Сами супруги ничего такого не подтверждали, но пользователи сделали свои выводы из ряда обстоятельств. А буквально накануне Наташа Королева оставила мужа и в одиночестве и отправилась в необычное путешествие.