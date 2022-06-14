Платные туалеты и пластиковые развлечения: Макеева с мужем побирается за рубежом

Анастасия Макеева рассказала о колоссальных тратах за границей и сравнила Европу с Россией.

Российская певица Анастасия Макеева не любит сидеть на месте. Вслед а бывшей женой Романа Малькова, которая рванула с детьми в США, артистка тоже отправилась за рубеж.

Макеева рассказала в своем аккаунте, что поехала с мужем Романом Мальковым в путешествие по Венеции. Артистка призналась, что тратить деньги паре приходится на каждом шагу, буквально за каждый чих, куда ни повернись.

"Ну, что ж, друзья, сумела я вас удивить?! Думаю, да! Когда в моем насыщенном графике появилось окошко, длиною в день, мы с Романом решили провести его в Венеции!" – рассказала певица.

В своем аккаунте Анастасия Макеева показала видео, где она с Романом мальковым едут на арендованной машине, заливают в нее дизель и оставляют на платной парковке. В конце ролика певица подробно рассказала о своих тратах, было видно, что артистка недовольна ценами и необходимостью платить буквально за все. Макеева отметила, что в дорогом отеле им подарили странную игрушку – пластиковый водный пистолет для отпугивания голубей.

"Платный туалет. А вот у нас между прочим бесплатный! – возмутилась Макеева. – Мы арендовали машину, 58 евро. Мы заправились на заправке дизелем – 46 с половиной евро. Я даже заплатила за туалет 50 центов, чем я была дико возмущена. Заплатили за парковку 22 евро за сутки. Потом мы бы сели на монорельс за полтора евро, но мы опоздали. Монорельс уже не шел, поэтому мы шли пешком. И вот мы приехали в отель 4 звезды вполне по доступной цене, но все же. 12 с половиной тысяч евро, но со скидкой на "букинге" можно приобрести за 9 с половиной тысяч евро. И эта цена не включает завтрак. Еще платные дороги 10,40 евро", – перечислила Анастасия Макеева.

Впрочем, не все поверили в то, что артистка действительно в Венеции. Фанаты подметили, что видео похоже на прошлогоднее.