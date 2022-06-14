"Ударили, твари!": Брызжущая ядом Поплавская накинулась на врагов

Накануне стало известно о попадании снаряда в здание роддома в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ. Яна Поплавская, остро чувствующая жестокость и несправедливость, бурно отреагировала на эту ужасную новость в своем телеграм-канале.
"Теперь эти твари ударили по роддому!" – написала пришедшая в ужас артистка.
Брызжущая ядом Поплавская буквально накинулась на врагов, сотворивших такое. Актриса считает, что надо быть просто "циничными уродами", чтобы прицельно бить по мирным людям, беременным женщинам, роженицам и только что родившимся малюткам. По мнению актрисы, так могут вести себя только исчадия ада, у которых одна цель – убивать.
К счастью, по предварительным данным никто из сотрудников роддома и рожениц не пострадал. На место сразу же прибыли экстренные службы для оказания помощи. Известно, что в здании выбило окна, была повреждена кровля. Но отсутсвие жертв не смягчило ярость Поплавской, всей душой переживающей за людей Донбасса. Пользователи разделили праведный гнев актрисы и в комментариях согласились с тем, что так поступать могут лишь нелюди. Многие признались, что им страшно.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как униженная Яна Поплавская рассыпалась на мелкие кусочки.