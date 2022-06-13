Трясущая 300 тысяч с "лохов" Собчак отдает сына в элитную школу: Баснословные деньги

Недавним гостем программы "Ты не поверишь!" стал Эммануил Виторган. Он поведал журналистам, что его внук собирается идти в этом году в школу. Несмотря на то, что Платону еще пять лет, родственники считают, что он уже готов грызть гранит науки. По словам дедушки, сын Ксении Собчак – очень развитый ребенок. Именно поэтому он не видит проблем в том, что мальчик приступит к обучению раньше положенного.
Кстати, учиться Платон будет в элитной школе, за которую родителям придется платить баснословные деньги. Так, год обучения обойдется Собчак и Виторгану в два с половиной миллиона рублей. Обучение будет проходить на английском языке. Однако для мальчика это вряд ли будет проблемой, так как он уже учит этот язык.
Фанаты экс-ведущей "Дома-2" были поражены тем, сколько готова вывалить Ксения Собчак за образование отпрыска. Кстати, возможно именно с этим связан недавний набор людей для поездки в Арабские Эмираты. Теледива пообещала подписчикам посещение лекций о криптовалюте, а также личную встречу с ужином в пустыне. Стоимость участия впечатляет – триста тысяч рублей. Многие пользователи сети раскритиковали звезду, заявив, что она "трясет деньги с лохов".
Напомним, Ксения Собчак не так давно развелась с Максимом Виторганом, от которого родила наследника. При этом экс-супругам удалось сохранить теплые отношения. Так, Ксения спокойно относится к общению Платона с новой возлюбленной Максима и всегда отпускает его отдыхать с папой.