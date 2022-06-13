Народ ахнул при виде сраженного инсультом Носкова: Еле передвигает ногами

После перенесенного инсульта здоровье Николая Носкова пошатнулось.

2017 год стал роковым для Николая Носкова. Так, артиста хватил инсульт, из-за которого он до сих пор не может прийти в норму. Певец до сих пор борется с последствиями страшного недуга. Стоит отметить, что накануне артисту все-таки удалось стать организатором выступления. На концерт артиста пришло множество поклонников его творчества.

Мероприятие состоялось в Зеленом театре. Однако поначалу публика предполагала, что Носков все-таки не выйдет на сцену. Фанаты шептались, будто здоровье звезды пошатнулось. Именно поэтому некоторые испугались, что концерт вообще отменят.

Несмотря на все опасения, выступление состоялось. Однако народ ахнул при виде Николая Носкова. Певец еле-еле передвигал ногами, а потому вышел на сцену в сопровождении продюсера Виктора Дробыша. Кроме того, сил, чтобы выступать стоя, у него не хватило. Поэтому артист пел сидя. Публика поддержала кумира и встретила его бурными овациями. То и дело кто-то из зрительного зала поднимался со своего места, чтобы выкрикнуть слова похвалы.

Напомним, несколько лет назад артист оказался в больнице с неутешительным диагнозом. Медики заявили, что у звезды ишемический инсульт. Состояние любимца публики было тяжелым, однако он смог прийти в себя.