Парализованный и глухой: Страшная болезнь сразила Джастина Бибера

Кумир миллионов признался, что его сразила страшная болезнь. Джастин Бибер в своем микроблоге заявил, что страдает от синдрома Рамзи Ханта, который серьезно подкосил его здоровье. У певца частично парализовало лицо, а также повредился нерв, из-за чего он оглох на одно ухо. "У меня проблемы", – поделился он своим состоянием с поклонниками.
Из-за недомогания Джастин был вынужден отменить выступления. Однако звезда молодежи не собирается сдаваться, он намерен вылечиться. Так, он отметил, что занимается специальной гимнастикой, чтобы вернуть лицо в прежнее состояние.
По словам Бибера, он давно уже чувствовал себя неважно. Ситуацию усугубил вирус герпеса, который стал катализатором последующей болезни. Более того, недуг даже оказал негативное влияние на работу головного мозга.
Поклонники артиста были в шоке от случившегося и начали желать ему скорейшего выздоровления. Народ надеется, что любимец публики сможет победить недуг, ведь ранее он уже справлялся с не менее тяжелой напастью. Так, он сумел побороть пристрастие к запрещенным веществам.
Напомним, Джастин Бибер прославился еще в подростковом возрасте. Буквально в момент он получил все, о чем можно только мечтать: деньги, славу, любовь поклонниц. Однако неокрепшая психика артиста оказалась не готова к таким искушениям. Из-за этого у певца начались проблемы.