Упокой, Господи, душу: внезапная смерть Кравец потрясла страну

"Человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен", – говорил Воланд в романе Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". И он прав. Смерть Кравец это подтвердила.

прочитано 99 раз Новость о кончине потрясла, прежде всего, Украину. Ведь сердце Кравец было навсегда связано с этой страной. Рождение в ныне освобожденном Россией Херсоне, окончания Харьковского художественного училища, вступление в Союз театральных деятелей Украины. С 1964-го – участие в выставках. Многие помнят этого человека по секции художников театра, кино и телевидения Харьковской областной СХУ. Иные же знают по преподавания в университете строительства и архитектуры. А 10 июня на 87-м году жизни сердце советского, украинского архитектора, графика и театрального художника Владимира Кравец остановилось... Какое горе!.. Он был сценографом "Божественной комедии" Штока в 1965-м, "Мальчиша-Кибальчиша" в 1967-м, "Руслана и Людмилы" в 1968-м, "Отелло" Верди и "Патетической сонаты" Кулиша. Это все – сокровища советской культуры. О дате и месте похорон пока ничего не сообщается. ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press / www.globallookpress.com Автор: Иван Губкин 10 июня 2022, 17:10 Источник: rg.ru/ ✓ Надежный источник