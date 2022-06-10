"Тухлые помидоры и ссаные тряпки": наглеца Цискаридзе позорно вышвырнули со сцены

Народный артист Николай Цискаридзе довольно рано покинул сцену.

Коллеги Николая Цискаридзе ожидали, что он будет танцевать чуть ли не до глубокой старости, но они ошиблись. Мужчина ушел со сцены, не побоявшись кому-то показаться самонадеянным наглецом. Недавно артист объяснил, что он уже очень хотел на пенсию и буквально считал дни до завершения своей танцевальной карьеры. И дело было не просто в физической форме мужчины. Образно говоря, со сцены талантливого танцора позорно вышвырнули его же предрассудки, связанные с возрастом: по мнению Цискаридзе "нет ничего страшнее старого принца на сцене".

Позицию артиста, которая кому-то может показаться отчасти позорной, красноречиво прокомментировала на своей странице в LiveJournal блогерша Лена Миро. Судя по всему, она на стороне звезды. Миро обратилась к своим подписчикам с вопросом о том, кто из них не в пример Цискаридзе продолжает оставаться на условной сцене, изо всех сил держась за ушедшую молодость, былой успех и прочие блага.

"Сцены, которую давно пора покинуть. Сцены, на которую уже давно вместо цветов летят тухлые помидоры и ссаные тряпки..." – в деталях расписала Миро положение таких упрямых людей.

Таким образом блогерша дала людям возможность подумать, что лучше: уйти раньше, как Николай Цискаридзе и, возможно, построить карьеру в другой сфере, или же стать тем самым "старым и жалким принцем".

Что касается Николая Цискаридзе, то он оказался достаточно успешен и после ухода со сцены. Ранее "Дни.ру" писали о том, как артист принял важное решение и подвергся жестоким нападкам.