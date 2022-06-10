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Шоу-бизнес
"Тухлые помидоры и ссаные тряпки": наглеца Цискаридзе позорно вышвырнули со сцены

"Тухлые помидоры и ссаные тряпки": наглеца Цискаридзе позорно вышвырнули со сцены

Народный артист Николай Цискаридзе довольно рано покинул сцену.
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Коллеги Николая Цискаридзе ожидали, что он будет танцевать чуть ли не до глубокой старости, но они ошиблись. Мужчина ушел со сцены, не побоявшись кому-то показаться самонадеянным наглецом. Недавно артист объяснил, что он уже очень хотел на пенсию и буквально считал дни до завершения своей танцевальной карьеры. И дело было не просто в физической форме мужчины. Образно говоря, со сцены талантливого танцора позорно вышвырнули его же предрассудки, связанные с возрастом: по мнению Цискаридзе "нет ничего страшнее старого принца на сцене".

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Позицию артиста, которая кому-то может показаться отчасти позорной, красноречиво прокомментировала на своей странице в LiveJournal блогерша Лена Миро. Судя по всему, она на стороне звезды. Миро обратилась к своим подписчикам с вопросом о том, кто из них не в пример Цискаридзе продолжает оставаться на условной сцене, изо всех сил держась за ушедшую молодость, былой успех и прочие блага.

"Сцены, которую давно пора покинуть. Сцены, на которую уже давно вместо цветов летят тухлые помидоры и ссаные тряпки..." – в деталях расписала Миро положение таких упрямых людей.

Таким образом блогерша дала людям возможность подумать, что лучше: уйти раньше, как Николай Цискаридзе и, возможно, построить карьеру в другой сфере, или же стать тем самым "старым и жалким принцем".

Что касается Николая Цискаридзе, то он оказался достаточно успешен и после ухода со сцены. Ранее "Дни.ру" писали о том, как артист принял важное решение и подвергся жестоким нападкам.

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Николай Цискаридзе. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 июня 2022, 14:21 Источник: LiveJournal • Требует проверки
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