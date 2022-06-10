Почерневшая от горя Стриженова схоронила близкого человека: Навсегда в моем сердце

54-летняя Екатерина Стриженова пережила тяжелую утрату.

6 июня ушел из жизни советский и российский кинорежиссер, сценарист и писатель – 80-летний Зиновий Ройзман. Накануне состоялось прощание с покойным, которое не могла пропустить и Екатерина Стриженова. Оказалось, что скончавшийся режиссер был для актрисы довольно близким человеком, ведь она тесно работала с ним в двух картинах – хоронить такого человека, конечно же, тяжело.

После прощания убитая горем Стриженова поделилась теплыми воспоминаниями о Ройзмане в своем телеграм-канале. Самой актрисе посчастливилось сниматься в таких фильмах знаменитого режиссера, как "Побег" и "У каждого своя война". От совместной работы с Ройзманом у Стриженовой остались самые добрые чувства.

Актриса рассказала, что Зиновий Александрович очень любил свою работу и всех тех артистов, которых он выбирал для своих картин. Режиссер всегда первым дублем снимал всю сцену целиком, создавая "кусок спектакля". Уже позже Стриженова поняла, что этот прием помогал ему создавать особенную общую атмосферу на площадке. По мнению актрисы, Ройзман был настоящим мастером.

"Навсегда в моем сердце добрые воспоминания... Светлая Память!" – написала почерневшая от горя артистка.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как на глазах у Екатерины Стриженовой произошло убийство.