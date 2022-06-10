Обливает помоями: предавший родину Галкин врезал критикующей его Скабеевой

Покинувший в начале специальной операции родину Максим Галкин продолжает веселить израильскую публику антироссийскими шутками. На орехи досталось многим. Очередной "жертвой" юмориста стала ведущая канала "Россия" Ольга Скабеева.

Накануне Галкин предрек появление в нашей стране антискандинавских настроений на фоне желания Швеции вступить в НАТО и живо изобразил, как после этого будут вести себя в эфире Ольга Скабеева. По мнению юмориста, ведущая в гневе может сжечь альбом АВВА.

Кто из зрителей снял этот сатирический спич артиста и выложил в Сеть. После этого в России на Галкина было вылито немало помоев.

На очередном концерте – 9 июня он выступал тель-авивском театре "Бейт а-Хаяль" – пятый муж Аллы Пугачевой сразу попросил зрителей не снимать видео и в социальные сети фрагменты его концерта не постить. "Оставьте воспоминание в сердце, – обратился артист к залу. – Я войду в легенду, вы будете рассказывать, как это было прекрасно! А то вы все снимаете и выкладываете, а Скабеева мне все это потом вспоминает в "ящике".

Напомним, в мае, открывая очередную программу "60 минут" на телеканале "Россия", Ольга Скабеева заявила: "Стало известно, что Галкин с Пугачевой возвращаются в Россию будто бы осенью. То ли спецоперация России на Украине закончится, но сама Пугачева сказал, что это потому что детям надо в школу".