"Как чучело!": не знающую меры Валерию нелепо оболванили

Певица Валерия в свои 54 года выглядит просто великолепно.

Артистка до сих пор может похвастаться свежим видом, великолепной фигурой и безупречным стилем. Но оказывается, так было не всегда. В переходном возрасте будущая звезда активно экспериментировала с внешностью – не обходилось и без проколов. О тех временах певица Валерия вспомнила в свежем интервью.

Родители не ругали дочь за вольности, поэтому она позволяла себе многое: красилась на дискотеку, рисовала яркие стрелки. Лет в 15 девушка сделала себе химическую завивку и поплатилась своей красотой – красавицу нелепо оболванили. Впрочем, так ей кажется только теперь, тогда это было очень модно.

Когда Валерия смотрит на фотографии тех лет, она недоумевает, как мама могла вообще позволить ей такое.

"Я ходила как чучело!" – призналась не знавшая меры звезда.

Впрочем, Валерия понимает, что такой период в жизни должна пройти каждая девушка. Теперь звезда гораздо более острожна с экспериментами, как то можно судить по ее великолепным образам на всех светских мероприятиях.

В беседе с "7 Дней" Валерия также рассказала, что сегодня она много времени уделяет спорту, даже любит начинать день с тренировки. Физическая активность позволяет блондинке чувствовать боевой настрой, сохранять молодость и всегда быть в тонусе.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как певица Валерия попала под горячую руку Стаса Садальского.