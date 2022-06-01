Бесстыдная кухарка Высоцкая задрала юбку до причинного места

Юлия Высоцкая, кажется, всегда находится рядом со своим 84-летним супругом, режиссером Андреем Кончаловским. Она снимается в фильмах любимого, а также принимает участие в его спектаклях. Например, недавно артистка появилась в постановке "Укрощение строптивой".
Перед тем, как выйти на сцену, Высоцкая отдалась костюмерам, которые приготовили для сногсшибательный наряд. Актриса надела белое платье с разрезом чуть ли не до самого причинного места. Пока Юлия находилась в гримерной, ее образ сняли на видео. Кадры появились на страничке знаменитости в запрещенной в России соцсети.
Поклонники увидели, как Высоцкая сидела на стуле, задрав высоко юбку – до самых бедер. Как пишет "Экспресс-газета", многие интернет-пользователи сочли внешний вид артистки развратным. Но, конечно же, не всех смутил бесстыдный образ Юлии. Те люди одарили звезду комплиментами.
Кстати, Юлия Высоцкая не только талантливая актриса. Она много времени проводит на кухне, где готовит различные блюда. За любовь к кулинарии некоторые люди за глаза называют артистку кухаркой. Недавно "Дни.ру" писали, как приготовить салат из спаржи с анчоусами по рецепту ведущей программы "Едим дома".