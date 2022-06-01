Трагедия: поклонники 68-летней Лаймы Вайкуле убиты печальной новостью

Ежегодный международный музыкальный фестиваль "Laima Rendezvous Jurmala" в шестой раз должен был состояться с 24 по 26 июля 2020 года. Но случился ковид, и его, как и все культурные события в мире, перенесли на 2021-й. И снова обстоятельства оказались выше. В 2022-м авторского фестиваля Лаймы не будет снова.

В 2021-м организаторы фестиваля говорили, что "принимая во внимания невозможность въезда в Латвию большого числа зрителей, фестиваль будет перенесен на следующее лето". Мол, в сложившейся ситуации целый ряд препятствий мешает провести масштабное культурное мероприятие на уровне, к которому привыкли зрители, "поэтому трудное решение о переносе фестиваля является единственно верным".

"К сожалению, сегодня мы все пребываем в неясности. Граница Латвии по-прежнему открыта не для всех, и многие обладатели билетов, являющиеся гражданами третьих стран просто не попадут на фестиваль. Мы следим за всеми международными фестивалями, которые должны были состояться этим летом, и видим, что они также были перенесены. Это чрезвычайно нас огорчает, но никому не нужны мероприятия с пустым залом. Лайма Вайкуле не проводит для своих слушателей неполноценные концерты. Все должно быть достойно и с уважением. Мы используем полученное время, чтобы от переноса фестиваля на следующий год каждый наш гость смог выиграть — будет более яркая программа, будут долгожданные артисты, и мы надеемся, что пандемия уже станет для всех нас лишь воспоминанием", – объясняла тогда главный продюсер Laima Rendezvous Jūrmala Элита Милграве.

А в феврале 2022-го ковид отступил, зато началась специальная операция России на Украине по демилитаризации и денацификации. И она стала причиной уже третьего переноса фестиваля Лаймы. Еще весной организаторы ее фестиваля говорили: "В данный момент Лайма Вайкуле продолжает активную творческую деятельность и находится в постоянном контакте со своей командой, готовясь, в том числе и к организации фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala. Певица призывает всех единомышленников не отчаиваться в эти трудные для всех времена и ждет возможности для скорейшей встречи с артистами и гостями планируемых в июле в К/З "Дзинтари" концертов, в которых, как и прежде, к участию приглашаются артисты из Латвии, Украины, Литвы, Эстонии, Грузии, Италии, Израиля, Великобритании, и других стран, а также те артисты и друзья Лаймы из России, которые поддерживают музыку и мир как в Украине, так и на всей планете".

Но теперь в "Дзинтари" находящаяся в Америке Вайкуле уже никого не ждет.

"Наш фестиваль и в этом году переживает чрезвычайно сложное время, и в принципе мы находимся в ситуации форс-мажора, которую мы не могли предвидеть и предотвратить, – сетуют организаторы. – Учитывая текущую ситуацию, а также решения, принятые соответствующими органами Латвии и другими странами относительно России, обеспечить прибытие исполнителей сопровождающей группы в Латвию в настоящее время фактически не представляется возможным".

Поклонники убиты этой грустной новостью. Но, словам идейного вдохновителя фестиваля Лаймы Вайкуле, было бы неэтично проводить фестиваль в то время, когда рядом происходят трагедии.

Кроме того, по ее словам, в связи с текущими политическими решениями не представляется возможным обеспечить въезд в Латвию многих артистов и сотрудников, задействованных в фестивале, а также ожидаемых зрителей из некоторых стран.

Словом, фестиваля в этом году не будет. Очередные планируемые даты – с 28 по 30 июля 2023 года. При этом организаторы фестиваля просят не сдавать билеты, купленные еще в далеком 2020-м. "Мы будем признательны, если вы проявите солидарность и лояльность и согласитесь с переносом фестиваля на более подходящее время и не будете требовать возврата оплаченных билетов сейчас", – обратились они к зрителям. Билеты на новые даты уже в продаже и стоят от 96 до 331 евро.