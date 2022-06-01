Превратился в зверя: новая жена обвинила бывшего любовника Цывиной в рукоприкладстве

Актриса Ирина Цывина ушла из жизни в апреле 2019 года. Тогда многие винили ее любовника – Денис Сердюкова. Сегодня он вновь в центре громкого скандала – уже в связи с его новой женой Юлианной Голдман. Шокирующие подробности сообщил продюсер Сергей Дворцов.



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