Превратился в зверя: новая жена обвинила бывшего любовника Цывиной в рукоприкладстве

В свое время вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина так
увлеклась Денисом Сердюковым, что мечтала родить молодому любовнику двойню. Но у судьбы были иные планы… Забеременела
от Дениса уже его новая возлюбленная Юлиана Голдман. Но после несчастного
случая у нее случился выкидыш.
"Пара приняла решение найти суррогатную мать, – рассказал Дворцов. – Ребенка согласилась выносить близкая знакомая Голдман и даже взяла предоплату за свою роль контейнера чужого генного материала – миллион рублей. Но эта знакомая деньги-то взяла, а плод не стала вынашивать. Ее месяц искали".
А дальше случилось страшное. "Мне позвонила шокированная Юлиана и в слезах стала жаловаться на Дениса, – говорит Дворцов. – По ее словам, мужчину невозможно узнать и якобы даже имело место рукоприкладство. Она высылала мне фото синяков и ссадин – мол, Денис превратился в зверя. Не знаю, так ли это, но Голдман напугана".
В свое время ходили слухи, что Денис мог поднимать руку на Ирину. По мнению Голдман, судя по поведение ее возлюбленного, это не исключено.
"Я в шоке от Дениса, – говорит Дворцов. – Не ожидал, что он может так вести себя и хоть пальцем тронуть кого-то. Я никогда не верил, что он мог поднять руку на жену, на женщину. Была очень красивая пара, эта пара смотрелась очень органично, но тогда никто и поверить не мог, чем все обернется".