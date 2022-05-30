Господи, помилуй: онкобольной Николаев пошел пятнами

Много лет легендарный ведущий "Утренней почты" и "Утренней звезды" борется со смертельно опасным заболеванием. Еще в начале "нулевых" у него был выявлен рак кишечника. Несколько раз он уходил в ремиссию, но, как известно, окончательно это заболевание вылечить невозможно.
Больным раком дают инвалидность, пенсию по которой они получают до конца жизни. У Юрия Николаева эта болезнь может быть наследственной, ведь от онкозаболечания скончалась его мама.
Возраст и борьба с раком дают о себе знать – Николаев выглядит не лучшим образом. И пятна, которые с годами проявились на коже, его не украшают. Это так называемые кератомы – доброкачественные кожные новообразования.
В большинстве случаев они выглядят как выпуклые темно-коричневые пятна. Врачи говорят, что возрастом негативное влияние ультрафиолета приводит к образованию повышенной выработки меланина на определенных областях тела. Чаще всего старческие пятна появляются на открытых участках тела, на которые в течение жизни сильно воздействовали солнечные лучи.
При этом Николаев уверяет, что чувствует себя нормально, ни на что не жалуется, полон сил и планов, возглавляет детскую академию. "Я жив. А то сейчас СМИ очень часто любят хоронить еще живых людей," – говоритпрославленный телеведущий.