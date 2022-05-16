Победа с душком: Организаторов "Евровидения" подловили на накрутке голосов орущим про нациков украинцам

Победа Украины на "Евровидении-2022" активно обсуждается публикой уже который день.

Рэп-коллектив в прямом эфире со сцены призвал народ "прямо сейчас помочь Мариуполю и "Азовстали", несмотря на то, что конкурс всегда позиционировал себя, как отдаленный от политики. Очевидно, что любым другим исполнителям за такую выходку настучали бы по голове и немедленно дисквалифицировали. Но слова украинцев, посчитал Европейский вещательный союз, носят "гуманитарный характер".

Так что, неудивительно, что победу Незалежной многие считают притянутой за уши. Причем такая версия все больше кажется реальной после того, как в адрес организаторов "Евровидения" стали поступать обвинения о накрутке голосов в пользу рэп-группы. С таким заявлением выступила Румыния, которая отдала 12 голосов Молдове, но высший был в итоге по каким-то причинам получила Украина. В конце концов победа коллектива, судя по всему, получилась с душком.

К слову, вслед за Румынией с обвинениями выступили Грузия и Азербайджан. Как передает телеканал "360", страны отдали максимальные баллы исполнителям из Незалежной, но присвоены они были почему-то Великобритании. При этом RT пишет, что Европейский вещательный союз посмешил объясниться: мол, у шести стран были неверные схемы голосования. В конце концов было принять решение рассчитать замещающий совокупный результат для каждой из этих стран во втором полуфинале и финале.