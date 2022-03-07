Горячо! Меган Фокс с голой грудью показала животную страсть

Роскошная брюнетка Меган Фокс обладает пышными формами и гордится этим. 35-летняя американская актриса выглядит молодо, свежо и притягательно. Для себя она выбрала образ роковой красотки и не прогадала: о ней давно мечтают миллионы мужчин.
Сексапильная актриса ведет в "Инстаграм" личный блог, где регулярно размещает свежие кадры из жизни. Недавно она опубликовала результаты горячей фотосессии в машине. Звезда облачилась в наряд с леопардовым принтом и показала животную страсть. Томный взгляд, заигрывания волосами и выпячивание оголенного бюста — все это сыграло ей на руку.
Описание к снимкам знаменитость оставила впечатляющее. "Из-под платья торчат косточки, а вся рука покрыта белым лаком после неудачного маникюра в машине, но не смотрите на это. Просто сосредоточьтесь на том, что работает", — выразилась Меган Фокс.
Поклонники осыпали светскую львицу комплиментами. Народ признал невероятную привлекательность звезды и похвалил ее за качество внешности. "Ты все еще безупречна", "Фантастическая красота", "Серьезно, самая великолепная женщина всех времен", — отреагировали пользователи Сети.
Напомним, Меган Фокс не только выдающаяся актриса, а еще и мать троих сыновей. Не так давно она развелась с отцом своих детей Брайаном Остином Грином.