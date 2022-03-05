"А чего не в трусах?": Изнывающая в стонах Толкалина обнажила пикантные выпуклости

Светская львица Любовь Толкалина славится красотой и стройной фигурой. Знаменитость любит развлекать публику откровенными кадрами и показывать интимные части тела. Стесняться звезде нечего — даже в 44 года она остается желанной для миллионов мужчин.
Артистка решила прочесть на камеру стихотворение Веры Полозковой, тем самым приобщив аудиторию "Инстаграм" к поэзии. Предварительно женщина облачилась в тонкий розовый халатик соблазнительного кроя. Когда началась запись видео, актриса стала закрывать форточку, так что наряд слегка распахнулся в области груди. В кадр попали обнаженные пикантные выпуклости.
Знаменитость произносила рифмованные строки, будто бы изнывая в стонах. Сложно сказать, чего хотела добиться Любовь Толкалина пронзительными вздохами и громкими выдохами в сочетании с эротическим нарядом. Формат и замысел стихотворения к такому не располагал.
Также артистка отметила, что это будет последнее видео в ее профиле "Инстаграм", если сервис в России станет недоступен. В любом случае прощание удалось на славу. Пользователи Сети с удовольствием посмотрели мини-выступление кинодивы и выразили бурные эмоции.
"А чего не в трусах или без них?" — поинтересовались в комментариях у Любови Толкалиной.