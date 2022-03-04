Оголившийся перед мальчиками Цискаридзе: Считаю себя одним из самых некрасивых людей на Земле

48-летний Николай Цискаридзе поделился откровенным признанием по поводу собственного тела. Оказывается, у общепризнанного кумира были комплексы. Да и сейчас он не считает себя красавцем.

Артист балета всегда отличался яркой внешностью. Высокий, длинноногий брюнет всегда играл роли принцев. Но сам он относится к собственной наружности критически.

Николай Цискаридзе считает, что после ухода с большой сцены запустил фигуру. Если перед зрителем он был доволен собой, то в повседневной жизни у него есть некоторая неуверенность. "Я считаю себя одним из самых некрасивых людей на Земле", – признался хореограф. Он объяснил, что в его понимании с детства укоренилось, что все красивое — светлое.

Танцор с ужасом вспоминает подростковый возраст. В то время ему казалось, что все сверстники вокруг выглядят лучше него. Сейчас Николай Цискаридзе более спокойно относится к изменениям своего тела. Он давно завершил карьеру артиста балета, поэтому больше не ограничивает себя в еде.

Танцор заверил, что не намерен гнаться за ушедшей молодостью. Он не понимает мужчин, которые делают подтяжки и красят седину. Николай Цискаридзе отметил, что понимает, что скоро на пляже не сможет похвастаться хорошей фигурой из-за намечающейся полноты. По мнению артиста, он уже выглядит комично: прекрасной формы ноги и изменившийся не в лучшую сторону верх.

Напомним, Николай Цискаридзе летом делился в своем инстаграм-аккаунте снимками, на которых представал в полуобнаженном виде. Фотографировался он в компании молодых парней – учеников.