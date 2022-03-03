Изменившая внешность и голос Наташа Королева скрылась от россиян

Последний раз певицу видели на шоу "Две звезды. Отцы и дети".

Российская и украинская певица Наташа Королева бес следа исчезла с радаров поклонников. Последний раз во время выступления шоу "Две звезды. Отцы и дети" на Первом канале артистка предстала с изменившейся внешностью.

У Наташи Королевой была новая высокая прическа, несвойственное ее имиджу платье в пол, а пела она оперным голосом, как Людмила Зыкина. Уже тогда фанаты забеспокоились. Уж не задумала ли певица неладное. Так и вышло.

Какой день подряд поклонники сбились с ног в поисках любимой артистки. Наташа Королева не выходит на связь. В интернете ее и след простыл. Хотя обычно она очень активно ведет свой аккаунт и часто общается с фанатами.

Наташа Королева "ушла в подполье" после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля подписал указ о начале военной спецоперации на Украине. В отличие от тех звезд, которые решили высказать свое мнение на этот счет, Королева промолчала и молчит до сих пор.

Директор Наташи Королевой Марина Наринская прокомментировала невыносимо мучительное молчание звезды. По ее словам, с певицей все прекрасно. Также она отметила, что все звездное семейство Наташи Королевой находится в Москве.