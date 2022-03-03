"Залюбленный": жена Петросяна показала на видео двухлетнего сына

Татьяна Брухунова отважилась рассекретить внешность своего сына от Евгения Петросяна.

32-летняя жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала в соцсети видео с маленьким сыном. Мальчику по имени Ваган, которого назвали в честь отца шоумена, уже два года. 13 марта ему исполнится три.

Жена Петросяна призналась, что сын ее главная отрада в жизни. На кадрах малыш в костюме тигренка лежит на диване, а мама играет с ним. Татьяна Брухунова прикладывает к нему мягкую игрушку по имени "Фыр-фыр" и делает вид, что он целует мальчика в лицо. Маленький Вагаша умилительно смеется.

Татьяна Брухунова призналась, что ввиду сложившейся тревожной обстановки из-за кризиса на Украине сыночек для нее самое лучшее успокоительное средство.

"Мой антидепрессант!" – написала жена Петросяна.

Поклонники осыпали комплиментами семейство Евгения Петросяна и отметили, что наследник крайне похож на своего звездного отца.

"Копия старший Петросян!"; "Залюбленный мамин и папин тигренок"; "Чудесный Вагаша и Фыр-Фыр"; "Какая милота"; "У меня мама так со мной играла"; "Целовалочка мамина"; "Нежность"; "Малышик еще такой❤️❤️❤️ Моему уже 7 лет, но он тоже мой антидепрессант. В нем так много радости от жизни, столько света", – написали фолловеры.