Объявлено об уходе Сергея Лазарева: Не выдержал

В последнее время в связи с обострившейся ситуацией на Украине на звезд российского шоу-бизнеса оказывается колоссальное давление в соцсетях. Многие попросту перестали выходить на связь, так как на них льется грязь и ненависть со стороны украинских националистов.
Многие артисты из-за угрозы санкций на просторах "Инстаграм" решили переселиться в телеграм-каналы. Певец Сергей Лазарев решил проблему более радикальным методом. Его страница в "Инстаграм" попросту пропала с просторов интернета.
В Сети при запросе на его аккаунт всплывает надпись о том, что такая страница не существует. Что стало причиной такого решения Сергея Лазарева, нетрудно догадаться.
Напомним, что с самого начала военной спецоперации России на Украине Сергей Лазарев сразу высказал свое радикальное мнение. Он признался, что рыдает как ребенок, потому что хочет жить и заниматься творчеством как просто й мирный гражданин.
Судя по всему, после этого на него посыпалась ответная реакция от сограждан, поэтому артист просто не выдержал.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Иосиф Пригожин рассказал об отмене свадьбы своей дочери Данаи. Девушка хотела отметить торжество в свой день рождения, но передумала.