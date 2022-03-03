Свадьбы не будет! В семье Пригожина печальное событие

24-летняя дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная приняла решение об отмене свадьбы со своим возлюбленным Евгением. Пара распишется, но торжество перенесет на неопределенный срок. Об этом рассказал Иосиф Пригожин.
Напомним, Даная Пригожина два года встречается со своим возлюбленным. В Новый год он сделал ей предложение руки и сердца. Свадьба планировалась скромная, в кругу самых близких. Число приглашенных гостей должно было быть не более 50 человек.
Изначально торжество было намечено на день рождения дочери Пригожина. Ей исполняется 25 лет 4 марта. Пара тщательно готовилась к торжеству, но в самый последний момент решила, что время сейчас неподходящее...
"Я вообще об этом не думаю сейчас. Могу сказать только, что свадьбу перенесем. Они распишутся, но сама свадьба будет в другое время", – рассказал Иосиф Пригожин.
Напомним, Даная Пригожина родилась в первом браке продюсера. Она делала карьеру фотомодели формата plus-size и успешно участвовала в конкурсах красоты.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Иосиф Пригожин взвыл из-за подорожания продуктов. В связи с кризисом продюсер сел на диету.