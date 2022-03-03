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Шоу-бизнес
Свадьбы не будет! В семье Пригожина печальное событие

Свадьбы не будет! В семье Пригожина печальное событие

Дочь Иосифа Пригожина отказалась от самого главного праздника в своей жизни.
прочитано 256 раз

24-летняя дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная приняла решение об отмене свадьбы со своим возлюбленным Евгением. Пара распишется, но торжество перенесет на неопределенный срок. Об этом рассказал Иосиф Пригожин.

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 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Напомним, Даная Пригожина два года встречается со своим возлюбленным. В Новый год он сделал ей предложение руки и сердца. Свадьба планировалась скромная, в кругу самых близких. Число приглашенных гостей должно было быть не более 50 человек.

Изначально торжество было намечено на день рождения дочери Пригожина. Ей исполняется 25 лет 4 марта. Пара тщательно готовилась к торжеству, но в самый последний момент решила, что время сейчас неподходящее...

"Я вообще об этом не думаю сейчас. Могу сказать только, что свадьбу перенесем. Они распишутся, но сама свадьба будет в другое время", – рассказал Иосиф Пригожин.

Напомним, Даная Пригожина родилась в первом браке продюсера. Она делала карьеру фотомодели формата plus-size и успешно участвовала в конкурсах красоты.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Иосиф Пригожин взвыл из-за подорожания продуктов. В связи с кризисом продюсер сел на диету.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 марта 2022, 19:55 Источник: Womanhit ✓ Надежный источник

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