Дочь самого влиятельного ресторатора России впервые родила ребенка рэперу

30-летний российский рэпер Федор Инсаров, выступающий под псевдонимом Федук, и его супруга, дочь известного ресторатора Аркадия Новикова, впервые стали родителями. Жена Александра подарила исполнителю дочь.
Рэпер Федук и его супруга познакомились в магазине. Саша Новикова выбирала подарок своему брату. Девушка приглянулась молодому музыканту. Пара встречалась четыре года, а весной 2021-го официально скрепила союз узами брака.
Девушка рассказывала, что предложение руки и сердца рэпер Федук сделал ей в Турции на съемках клипа "Водолей".Свадьба прошла скромно в Барвихе без излишеств. Пара не афишировала свой брак, но отец девушки ресторатор Аркадий Новиков в своем "Инстаграм" засветил фото, на котором дочь с обручальным кольцом.
Напомним, Аркадий Новиков самый влиятельный и богатый среди всех российских рестораторов. Он имеет рестораны в России и Великобритании, которые называются "Novikov" и "Сыроварня", а также работает на телевидении в кулинарных программах.
Новиков начинал бизнес с маленького кафе "Сирена" в техникуме. В 1994 году он открыл "Клуб Т". Потом были ресторан русской кухни "Царская охота", сеть трактиров "Елки-Палки", а также элитные рестораны. Средний чек в ресторане "Новиков" начинается от пяти тысяч рублей.