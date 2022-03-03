Дочь рассказала о состоянии пропавшего Михалкова

На днях в СМИ появилась информация о том, что российский режиссер Никита Михалков исчез. Он не выходит в свет и даже не пришел на премьеру младшей наследницы "Номинация". Не было его и на презентации картины сына Артема "Мистер Нокаут". Поклонники всерьез обеспокоились.
Напомним, что у 76-летнего Никиты Михалкова серьезные проблемы со здоровьем, и ему требуется не одна операция. Все началось с пресловутой боли в ноге, которую он давным давно травмировал во время занятий спортом.
В итоге оскароносный режиссер перенес семь операций, в том числе по замене сустава. Потом оказалось, что рана инфицирована, Михалков даже ходил с тростью. В общей сложности мэтр провел под наркозом 39 часов.
Наконец дочь Михалкова Надежда вышла на связь с журналистами. Ее спросили, почему отец пропустил важные премьеры.
"Я думаю, что сейчас не очень уместен данный вопрос, если честно", – с грустью отметила дочь режиссера.
Напомним, в "Номинации" снялось много родственников Никиты Михалкова. Помимо дочери, которая сыграла в ленте и стала ее режиссером, есть еще и вторая наследница кинодеятеля Анна. Кроме того, в картине снялся внук Никиты Михалкова Андрей – сын Анны.