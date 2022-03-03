"Я сижу на диете": Пригожин взвыл из-за подорожания продуктов

На фоне введения санкций среди россиян распространилась паника: люди опасаются подорожания продуктов и вещей первой необходимости, а также исчезновения каких-то из них с прилавков магазинов. Как правило, в таких ситуациях народ начинает слепо скупать продукты по двум причинам – чтобы были или чтобы перепродать.
Один из самых успешных в России продюсеров Иосиф Пригожин, казалось бы, не должен переживать из-за роста цен или дефицита. Однако музыкального деятеля эта тема волнует, причем настолько, что он буквально взвыл. Дело в том, что супруг Валерии категорически не воспринимает идею большинства – что-то скупать, хранить или перепродавать, и к тому же самому призывает россиян. Пригожин признался, что предпочитает вообще не смотреть на цены в магазинах.
"Вы знаете, я сижу на диете и поэтому не знаю про цены на продукты. И, положа руку на сердце, думаю об этом меньше всего", – отметил именитый продюсер.
Кроме того, он посоветовал россиянам перестать скупать вещи вроде iPhone, которые после введения санкций будут только расти в цене. По его мнению, завтра этот телефон за "полмиллиона рублей" будет никому не нужен, если ситуация на Украине не придет в норму.
Сергей Соседов придерживается того же мнения. Артист отметил, что подорожание цен – не сиюминутное явление. А то, что капуста на прилавках вдруг стала стоить 52 рубля – так это произошло уже давно.
"Весь мир давно живет в условиях, что все постепенно дорожает. Это не политика, это экономика, инфляция", – заключил Соседов.