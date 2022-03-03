"Очень счастливая": молодую жену Петросяна заподозрили в беременности

Татьяна Брухунова показалась фанатам слишком счастливой, поэтому они решили, что она в положении.

Не так давно Евгений Петросян ошарашил публику, сообщив о разводе с Еленой Степаненко, с которой прожил в браке не один десяток лет. Позже поклонники юмориста удивились еще сильнее, узнав о том, что Петросян закрутил роман с молодой ассистенткой. Никто даже не ожидал, что отношения влюбленных выльются в брак и даже рождение ребенка. Однако пара доказала всем окружающим серьезность своих чувств.

Поклонники Татьяны Брухуновой все ждут, что женщина объявит о второй беременности. Так, фанаты готовы каждую публикацию в ее "Инстаграм" воспринимать как знак об интересном положении. Так, накануне она опубликовала снимок, который вновь стал поводом для размышлений. Татьяна выложила селфи в солнечных лучах. Она улыбается и выглядит очень счастливый, буквально светится. Некоторые поклонники решили, что так улыбаться может только женщина, которая находится в положении. "Вы случайно не беременны? Кажетесь очень счастливой", – написал один из пользователей сети.

Напомним, что супруга Петросяна не очень любит поддерживать различные слухи, которые всплывают в интернете. Она уже привыкла, что многие люди обсуждают ее жизнь, а потому старается не реагировать на сплетни.