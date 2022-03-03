"Мусорная куча": Садальский разбит видом заброшенной могилы Марковой

Завтра советской актрисе Римме Марковой исполнилось бы девяносто семь лет. По этому случаю Станислав Садальский решил посетить кладбище, чтобы отдать дань памяти великой артистке. Он оказался шокирован видом места упокоения звезды Советского Союза. Всю могилу занесло снегом, из-за чего она выглядела крайне заброшено. К слову, за все время даже крест не установили.
"Летом ее украсила мусорная куча из загнивших цветов и мокрого печенья с конфетами", – с возмущением описал артист происходящее.
По всей видимости, за могилой актрисы никто не следит, ведь она даже не расчищена от снега. Стоит отметить, что семь лет назад там не было даже таблички с именем, что особенно возмутило актера.