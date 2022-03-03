Чего боится сбежавший с родины Прилучный: Смерть и потеря контроля

Психолог Лилит Серебренькова проанализировала причины, из-за которых сбержавший Прилучный испытывает страх.

За последние несколько дней многие артисты стали изливать душу в постах в своих аккаунтах в "Инстаграме". Каждый считает своим долгом написать, что он чувствует из-за спецоперации на Украине. Павел Прилучный не остался в стороне.

Артист написал о тяжелом детстве. Оказывается, будучи ребенком ему пришлось бежать со своей малой родины. Из казахстанского Шымкента будущая звезда вместе с семьей экстренно перебралась в Бердск, маленький город под Новосибирском. Причиной стала национальность актера, из-за которой его и других русский преследовали.

"Это было очень яркое, скорее всего, впечатлительное событие в его детстве, которое оставило глобальный отпечаток. Мы можем только представлять, что творилось, потому что чаще всего дискриминация сопровождается гонениями, междусобными войнами, может быть он видел нехорошие вещи, как избивают кого-то, либо травмируют", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Лилит Серебренькова.

"Человек мог себя чувствовать не таким, как должен: "Ты не такой". Дискриминация – это разделение на хороших и на плохих. Или это может быть какой-то страх пережитый. Страх смерти, страх за родственников, страх потери контроля. На самом деле, он молодец, что признается в таких травмах, ведь первое на пути работы с тревогами, травмами, какими-то внутренними проблемами, – это признание и то состояние, когда мы готовы поделиться с миром. Значит, уже путь положен", – подытожил психолог.