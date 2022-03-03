Протрезвевшая певица Слава потрясла бутафорскими орденами во время спецоперации на Украине

Певица Слава привыкла говорить честно и прямо. И после начала российской спецоперации на Украине она одной из первых обратилась в звездам Незалежной, которые возмущались происходящим. “Где те, кто сейчас нас гнобят, были – артисты, дружившие с нами и пожимавшие нам руки, деньги и имя у нас зарабатывали? В России были – все Потапы и многие другие, кто нас оскорбляют”, – отметила в видео певица Слава. Через несколько дней она снова присягнула на верность России.

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