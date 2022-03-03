Протрезвевшая певица Слава потрясла бутафорскими орденами во время спецоперации на Украине

"Сейчас меня трясет. Я выпила водки и пьяна. Вы думаете, мне легко плясать для вас и танцевать с раннего утра и до поздней ночи? Нет, дорогие ребята. Сложно, даже, если вы моим словам не верите", – накануне говорила Слава.
А когда протрезвела, то продолжила рубить правду-матку. "Я коренная Москвичка, Россиянка! – кричит певица. – И всегда была и буду патриотом своей родины. Если на мне (на этом фото)висят бутафорские ордена ,то у моего деда с бабушки висели настоящие! У деда, помимо прочих наград, было два Ордена Славы! И я гожусь, что пою и выступаю под псевдонимом СЛАВА!"
Напомним, настоящее имя певицы – Анастасия Владимировна Сланевская. Весной 2002 года в караоке-клубе, где Сланевская пела после работы, телевизионный режиссер Сергей Кальварский, известный по работе с Аллой Пугачёвой и Филиппом Киркоровым, дождавшись, пока девушка закончит петь, предложил ей поработать вместе. Вскоре Анастасия стала Славой, а первые плакаты в Москве гласили: "Скоро к вам придет СЛАВА".
"Вот так артисты, певцы должны поднимать дух страны", "Спасибо тебе за то что ты настоящая. Никогда не интересовался твоим творчеством, но теперь точно приду на концерт", "Слава России! Путину слава! И я горжусь Россией, и что отныне тоже являюсь гражданином этой прекрасной страны", – благодарят артистку поклонники.