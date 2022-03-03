Разбитой страшным недугом 88-летней Дорониной указали на дверь

Гендиректор театра Владимир Кехман поделился подробностями. Коллега Татьяны Дорониной сообщил, что в настоящее время известная актриса находится на реабилитации.
Восстанавливается после ковида знаменитость в пансионате "Барвиха". Владимир Кехман отметил, что предлагал отвезти артистку туда еще 25 февраля, но Татьяна Доронина заявила, что провела 13 дней в счастье и хотела бы еще остаться в больнице. Судя по всему, персонал клинике очень уважительно и внимательно отнесся к звезде.
Напомним, о госпитализации актрисы со страшным недугом стало известно 22 февраля. Татьяну Доронину доставили в одну из московских клиник. У нее диагностировали поражение легких: на 20% — справа и на 16% — слева. Врачи говорили о положительной динамике.
Как писали "Дни.ру", в последнее время родные Народной артистки СССР переживали за ее душевное состояние. Дело в том, что Татьяна Доронина отгородилась от всего мира. При этом, несмотря на отсутствие в театре, знаменитость продолжила получать неплохую зарплату.