Рассылал эротику: Новый поворот в истории о секс-преступлениях Мэрилина Мэнсона

В прошлом году Мэрилин Мэнсон угодил в секс-скандал, но он намерен отстоять свою честь.

В 2021 году поклонников творчества рок-артиста ошарашила новость о том, что бывшая невеста Эван Рэйчел Вуд обвинила его в изнасиловании и зверском обращении с ней во время совместной жизни. К слову, после ее признания девушки из жизни Мэнсона поголовно стали выводить его на чистую воду. Таким образом, уже как минимум одиннадцать женщин назвали себя жертвами жестокости рок-музыканта.

Певец, судя по всему, терпеть обвинения в свой адрес не намерен, и решил подать в суд на Эван Рэйчел Вуд, которая, по его словам, поставила под удар его карьеру. В иске содержится информация о том, что Вуд якобы врала, когда говорила о жестоком обращении с ней. Кроме того, он выдвинул ей обвинения в том, актриса вместе со своей партнершей Эшли Гор подставили артиста, зарегистрировав фейковую учетную запись электронной почты, чтобы создать улики того, что Мэнсон рассылал эротические кадры.

Также в иске говорится, что бывая невеста специально написала и разослала поддельное письмо от агента, чтобы у публики создалось впечатление о том, что "пострадавшим" от рук музыканта угрожали, поэтому они и начали следствие против него. Артист высказал требование в организации заседания с присяжными.