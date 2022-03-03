Вскрылась правда о тайных концертах ушедшей Верки Сердючки: Только для элиты

Полный отказ Верки Сердючки от выступлений оказался не совсем правдой.

Андрей Данилко, который долгие годы выступает в эпатажном образе, в 2018 году шокировал сообщением об уходе со сцены. Сердючку сильно любили российские зрители, поэтому концертов было действительно много. Такой темп сильно сказался на здоровье артиста, Данилко впал в затяжную депрессию, из-за чего и решил прекратить выступления.

Однако оказалось, что уход со сцены был не совсем правдой. Партнер агентства "Ру-концерт" Кирилл Чибисов рассказал, что Андрей продолжал выступать в образе Верки Сердючки, но только не для широкой аудитории, а перед узким кругом людей, так сказать, только для элиты. "Такие концерты делаются в частном порядке, для ограниченного количества зрителей. Очень богатых людей, а все мы знаем эти места: Рублевка и так далее", – поделился Чибисов.

Недавно у Сердючки был концерт в Дубае, им исполнитель прервал свое отсутствие на публике. За выступление артист берет от 65 до 80 тысяч евро. Гастроли в ОАЭ были гораздо дороже, там организаторы заплатили артисту 12 миллионов рублей.

Чибисов добавил, что даже в этом году Андрей уже приезжал на концерт в Россию, но визит прошел тихо, как и было запланировано. Группа даже специально приехала на поезде, чтобы не светиться лишний раз.