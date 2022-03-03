Сексапильная Ратаковски вывалила наливную грудь

Голливудская звезда Эмили Ратаковски показала аппетитную фигуру.



На странице модели в "Инстаграме" можно найти кучу провакацонных фотографий, на которых хорошо видно все пикантные части ее фигуры. Даже, находясь в интересном положении, она продолжала радовать поклонников обнаженными кадрами.

В прошлом году знаменитость стала мамой, однако по ней так и не скажешь: после беременности и родов тело девушки выглядит прекрасно. Так что, неудивительно, что она не стесняется демонстрировать аппетитные формы. Недавно звездный стилист поделилась на своей странице в "Инстаграме" снимками своих работ, среди которых есть преображение Эмили Ратаковски.

На фотографии она предстала с нежным макияжем, несвойственной ей челкой и облаченная в обтягивающий корсет, который выставляет в выгодном свете наливную грудь модели. Взгляд поклонников, конечно же, был прикован к вывалившемуся бюсту голливудской звезды, и они сразу стали осыпать ее комплиментами.

"О Боже мой! Какая красивая!", – написали пользователи под снимком.

Напомним, после того, как голливудская звезда стала мамой, поклонники пристально следят за ее успехами в новом статусе, а иногда даже критикуют. Так, недавно ее обругали за кадры с новорожденным сыном – им показалось, что она не умеет правильно держать ребенка на руках.