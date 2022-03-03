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Шоу-бизнес
Царствие небесное: скорбящие поклонники оставляют соболезнования на странице Гарика Сукачева

Царствие небесное: скорбящие поклонники оставляют соболезнования на странице Гарика Сукачева

От онкозаболеваний в мире ежегодно умирает более 4,5 миллиона мужчин и 3,5 миллиона женщин. Каждый 8-й мужчина и каждая 11-я женщина!.. В 2020 году раком заболели 19,3 миллиона человек, 10 миллионов из них скончались в результате этого страшного заболевания. Самый распространенный вид рака – рак груди. За ним следуют рак легких, рак толстой кишки и рак простаты. Коварный недуг не пощадил и знаменитого музыканта.
прочитано 638 раз

Первым коллективом, в котором он играл, была полуподпольная группа "Караван" (1982—1984). Потом были и коллектив Виктора Зинчука "Хорус", и "Лига Блюза", и сотрудничество с группой "Лицей". А в 1996-м исполнитель становится участником группы "Неприкасаемые", сменив вокалиста и бас-гитариста Анатолия Крупнова.

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Но поклонники помнят его и в качестве участника популярной кавер-группы Boogie Bottle, которая даже была награждена памятной грамотой и благодарностью от Правительства России. А с 2012 года музыкант работал в составе команды "КинаНеБудет".

1 марта ему исполнился бы 61 год... Но уже пять лет Алексея Осташева нет с нами – 19 февраля 2017 года он умер после продолжительной болезни. Проклятый рак!

"Уже 5 лет нет с нами Алексея Осташева, бас-гитариста и члена нашей команды. Вчера ему бы исполнился 61 год. Помним!" – написал Гарик Сукачева на своей странице в социальной сети.

И поклонники стали оставлять соболезнования под этим постом. "Вечная память и царствие небесное!", "Очень его не хватает", "Опустела без тебя земля", – скорбят люди в комментариях.

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Фото: pixabay.com
Автор: 3 марта 2022, 12:30 Источник: instagram.com ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость976660
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губкин,какой же ты ггааннддон.
Гость969164
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губкин в своем репертуаре
Гость971755
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