Царствие небесное: скорбящие поклонники оставляют соболезнования на странице Гарика Сукачева

Первым коллективом, в котором он играл, была полуподпольная группа "Караван" (1982—1984). Потом были и коллектив Виктора Зинчука "Хорус", и "Лига Блюза", и сотрудничество с группой "Лицей". А в 1996-м исполнитель становится участником группы "Неприкасаемые", сменив вокалиста и бас-гитариста Анатолия Крупнова.
Но поклонники помнят его и в качестве участника популярной кавер-группы Boogie Bottle, которая даже была награждена памятной грамотой и благодарностью от Правительства России. А с 2012 года музыкант работал в составе команды "КинаНеБудет".
1 марта ему исполнился бы 61 год... Но уже пять лет Алексея Осташева нет с нами – 19 февраля 2017 года он умер после продолжительной болезни. Проклятый рак!
"Уже 5 лет нет с нами Алексея Осташева, бас-гитариста и члена нашей команды. Вчера ему бы исполнился 61 год. Помним!" – написал Гарик Сукачева на своей странице в социальной сети.
И поклонники стали оставлять соболезнования под этим постом. "Вечная память и царствие небесное!", "Очень его не хватает", "Опустела без тебя земля", – скорбят люди в комментариях.