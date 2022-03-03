Царствие небесное: скорбящие поклонники оставляют соболезнования на странице Гарика Сукачева

От онкозаболеваний в мире ежегодно умирает более 4,5 миллиона мужчин и 3,5 миллиона женщин. Каждый 8-й мужчина и каждая 11-я женщина!.. В 2020 году раком заболели 19,3 миллиона человек, 10 миллионов из них скончались в результате этого страшного заболевания. Самый распространенный вид рака – рак груди. За ним следуют рак легких, рак толстой кишки и рак простаты. Коварный недуг не пощадил и знаменитого музыканта.



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