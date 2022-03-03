"Дух не сломлен": Схваченный полицейскими за границей бывший муж Бородиной объявился после ареста

Экс-супруг Ксении Бородиной прокомментировал историю с задержанием в Италии.

Бывший муж Ксении Бородиной вновь оказался в центре скандала. Причем на этот раз он разбирался не со своей экс-супругой, а с полицией Италии. Бизнесмен был задержан сразу по приезде в Рим и пробыл за решеткой целые сутки. Накануне Курбан Омаров вышел на связь и прокомментировал происходящее. Он поблагодарил всех тех, кто поддержал его в это непростое время. Он заверил всех, что он уже прибыл домой и никаких проблем нет.

"Дух не сломлен, улыбку с лица не стерли... Это были необычные ощущения. Но все, что со мной в жизни случается, идет мне только на пользу", – признался бизнесмен.

Судя по всему, экс-супруг Бородиной отделался легким испугом, поскольку серьезных мер в отношении к нему предпринято не было. Так что теперь Курбан Омаров может продолжать радостно общаться с подписчиками в своем "Инстаграм", не переживая за свою свободу.