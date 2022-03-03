"Сделать это быстро": красотка из "Уральских пельменей" растянула себя в маленьких трусиках

Артистка несмотря на обостренную международную ситуацию не теряет оптимизма. Она поделилась с фолловерами в "Инстаграм" секретом своего отличного настроения.
Экс-участница шоу "Уральские пельмени" в последнее время нередко публикует в своем микроблоге откровенные снимки. Также она делится с подписчиками личными размышлениями и признаниями.
На свежем фото Юлия Михалкова предстала в довольно эротичном виде. Она позировала в маленьких бежевых трусиках, свитшоте и бейсболке. Знаменитость с удовольствием веселилась на камеру.
Звезда "Уральских пельменей" отметила, что в связи с началом весны желает поделиться с пользователями соцсети хорошим и очень простым упражнением, которое ей помогает поддерживать мимические мышцы лица в тонусе, а себя – в бодром расположении духа.
По словам Юлии Михалковой, нужно максимально сильно растянуть уголки рта в разные стороны – как при широкой улыбке. Она подчеркнула, что сделать это надо быстро. Упражнение можно повторить пару раз. Ранее артистка показала подписчикам фото с платье с откровенным декольте.