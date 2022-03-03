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Шоу-бизнес
"Задыхается": Охваченная паникой недавно родившая Караулова взревела на весь мир

"Задыхается": Охваченная паникой недавно родившая Караулова взревела на весь мир

В жизни певицы непростой период.
прочитано 75 раз

Юлианна Караулова привыкла делиться новостями из своей жизни с поклонниками, однако в последнее время не радует подписчиков активностью в соцсетях. Как оказалось, в жизни звезды начался непростой период, который заставил ее буквально взреветь на весь мир.

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Артистка наконец-то решила прервать молчание и сделала откровенное признание на своей странице в "Инстаграме" о своем самочувствии. По ее словам, сейчас она пребывает в максимально упадническом состоянии, и всему виной – поток новостей на фоне ситуации на Украине. Ежедневно она получает массу информации, читает комментарии и, по признаниям Карауловой, испытывает ужас и тревогу.

"Как будто мир вокруг задыхается от избытка боли, ненависти, страха и обиды. Как дальше со всем этим жить пока не очень понятно", – взревела артистка, отметив, что ей сейчас очень грустно.

В завершении своей речи исполнительница хита "Внеорбитные" предположила, что за любой черной полосой должна следовать белая, поэтому она призналась, что искренне верит в то, что совсем скоро все наладится.

Напомним, в прошлом году Юлианна Караулова сообщила поклонникам радостную новость: она стала мамой. Однако, несмотря на пополнение в семье, радости материнства она отодвинула на второй план.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 марта 2022, 10:41 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник

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