"Простите, если сможете": 68-летний композитор "Пластилиновой вороны" Гладков оставил записку перед уходом

"Про Веру и Анфису", "Падал прошлогодний снег", "Пластилиновая ворона" – в этих и многих других мультфильмах, любимых несколькими поколениями, звучит музыка Григория Гладкова. А зрители поколения "30+" наверняка помнят программу "Будильник", в которой были созданные им заставки. В начале весны поклонники узнали грустную новость.



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