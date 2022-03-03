"Простите, если сможете": 68-летний композитор "Пластилиновой вороны" Гладков оставил записку перед уходом

Композитор вел активную жизнь в социальных сетях – рассказывал про свою семью, творческие вечера, работу с известными режиссерами и актерами, происхождение своей фамилии. На него было подписано много известных людей, среди которых режиссеры Михаил Бычков и Тимур Бекмамбетов, поэт Юрий Энтин, артист балета Михаил Барышников...
Для всех них, конечно, новость, которая пришла в ночь на 3 марта, станет печальной – Гладков после нескольких лет активной сетевой жизни принял решение уйти.
"Друзья, я прощаюсь с Facebook, – написал Григорий Гладков на своей странице перед уходом. – Простите нас, если сможете..."
Напоследок он опубликовал авторскую композицию с грустными словами: "Я улетаю, я не вернусь, прощаясь – знаю: не возвращусь...." "В этой песне и музыка, и исполнение, и даже текст, что было в моей жизни очень редко, мои…", – сообщил Гладков друзьям.
О причинах ухода из виртуальной сети Гладков не сообщил. Возможно, агрессия, которой в последнее врем у людей там стал очень много, ранит его, всегда доброго и светлого. А может, замедление работы "Фейсбука" надзорными органами раздражает.
"Оставьте прямой контакт", "Фейсбук ведь – не вся наша жизнь! Значит, встретимся в другом виртуальном пространстве, а ещё лучше – в реальном", – пишут в комментариях люди.