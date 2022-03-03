"Сидите и захлебывайтесь": Макеева оплевала требующую денег на детей экс-жену своего супруга

Анастасия Макеева продолжает войну с экс-супругой своего мужа Романа Малькова.

Светлана, которая вместе с детьми проживает в Словении, в личном блоге поделилась скриншотами переписки с актрисой. На вопрос, когда же Малькова получит материальную помощь, Анастасия Макеева разразилась гневной отповедью.

"Разбираться со всеми разведенными семьями не моя задача. У Светланы вообще сейчас будут проблемы получать деньги, ибо законы читайте. А вы думали, я буду заботиться о безработной иммигрантке, которая уже год скулит и работать не хочет? У меня есть кому помочь, кто действительно нуждается. Сидите и захлебывайтесь собственной желчью", – оплевала женщину Анастасия Макеева.

Судя по всему, алименты от бывшего мужа до сих пор доходят до Светланы Мальковой с перебоями, хотя тот и утверждает, что исправно платит. Напомним, у супруга Макеевой четверо детей от предыдущего брака.