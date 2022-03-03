Мать путает ее имя, а мачеха любит как родную: как живет сбежавшая к отцу дочь Волочковой

Ариадна Волочкова уже несколько лет растет в семье отца, хотя звездная мать считает, что девочке живется там очень плохо

Анастасия Волочкова родила свою единственную дочь в 29 лет и рассталась с отцом девочки, бизнесменом Игорем Вдовиным, вскоре после ее появления на свет. Сейчас Ариадне исполнилось уже 16 лет. Если раньше девочка жила со знаменитой матерью, которая регулярно становилась участницей громких скандалов, то теперь растет в семье отца.

Роман Анастасии Волочковой и Игоря Вдовина закрутился много лет назад и стал одним из самых ярких эпизодов ее бурной личной жизни. Предприниматель и прима провели вместе несколько лет, к тому же, от него балерина родила свою единственную дочь. В 2007 году, когда Ариадне было уже два года, Волочкова и Вдовин устроили грандиозное торжество по случаю своей свадьбы. Роскошный праздник стал одним из самых запоминающихся светских мероприятий, но оказался лишь красивой картинкой, за которой скрывалась целая гора проблем.

Вскоре после свадьбы Волочкова и Вдовин расстались со скандалом. Звездная блондинка призналась, что церемония была фальшивой, и вывалила на всеобщее обозрение все свои претензии к липовому мужу. Прима заявила, якобы бывший избранник должен ей три миллиона долларов, к тому же, почти не видится с наследницей. После разрыва экс-избранники еще долго выясняли отношения и вели судебные тяжбы, но их вражда, казалось, не коснулась Ариадну. Однако несколько лет назад школьница неожиданно перебралась к отцу, шокировав общественность.

Поклонники гадали, почему девочка решила съехать от матери. Позже Ариадна объяснила, что из дома отца ей намного проще добираться до учебы. Тем не менее Анастасия восприняла эту ситуацию как камень в свой огород. По ее мнению, Вдовин переманил дочь на свою сторону деньгами, а теперь использует ее как средство манипуляции. Волочкова не держит на бывшего спутника и наследницу зла, но по-прежнему считает, что девочке плохо живется у отца. Однако ее слова не находят подтверждения.

В свои 16 лет наследница балерины проявляет себя как талантливый подросток и хорошо учится в школе, к тому же, дружит с женой отца – прославленной ведущей Еленой Николаевой. Мачеха и падчерица уже давно появляются вместе на мероприятиях, а иногда к ним присоединяется еще и глава семейства. Елена рассказывала, что они с Ариадной сразу понравились друг другу, а сейчас их отношения напоминают связь мамы и дочки.

Судя по всему, наследнице примы пришлось по душе отцовское гнездо. К тому же, на мать девочки не раз обрушивалась критика из-за ее отношения к дочери. В прошлом году Анастасия Волочкова поздравила наследницу с 16-летием, опубликовав в "Инстаграм" снимок с подписью "С днем рождения мой ангел, Адриана". Пользователи заметили, что балерина перепутала имя дочери и раскритиковали знаменитость, а та поспешила удалить фото, заменив его другим постом.