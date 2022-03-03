"Спугнула пацана": Раздавленную изменой на сносях Сябитову бросил очередной кобель

Роза Сябитова спугнула очередного кобеля.

Роза Сябитова известна народу по роли свахи в программе "Давай поженимся!". Несмотря на то, что сейчас она помогает людям найти пару, в самой жизни телеведущей было не все так гладко. Как оказалось, у нее не сложились отношения с первым мужем, который относился к ней, мягко говоря, не лучшим образом. По словам Розы, экс-супруг изменял ей, причем тогда, когда она сама рожала. Стоит отметить, что звезда простила неверного мужчину и не рассталась с ним. Однако позже супруг скончался от инфаркта.

Сейчас телеведущая довольно-таки счастлива даже без личной жизни. Однако накануне она пожаловалась, что ее бросил очередной кобель. Звезда опубликовала видео в сторис своего "Инстаграм". В ролике она показала пса Арчи, который удобно разлегся на диване среди подушек. "Леже, лежи, мой хороший", – говорит Роза, отвечая на вопрошающий взгляд собаки. Видимо, Арчи подумал, что хозяйку не устраивает его лежание на диване, поэтому он поспешил удалиться. "Спугнула пацана", – заявила Сябитова.

Немало собак в жизни повидала сваха всея Руси. Как-то в своем микроблоге она призналась, что завела домашних питомцев из-за того, что все ее любовные отношения заканчивались неудачно. По мнению Сябитовой, мохнатые друзья гораздо более преданные, а потому она предпочитает проводить время с ними.