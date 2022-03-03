"Отменяю концерт": Тяжелобольной 77-летний Антонов выступил с заявлением после трех операций

Юрий Антонов отменил концерт после тяжелой операции.

Поклонники Юрия Антонова наверняка заметили, что певец практически не выступает и не посещает светские мероприятия. А извести о тем, что артист отменил свой апрельский концерт, стало шоком для всех фанатов его творчества. Многие всерьез начали переживать, не случилось ли чего с их кумиром.

Как оказалось, Антонов сейчас действительно переживает не самый лучший этап своей жизни. В прошлом году у него были серьезные проблемы со здоровьем, из-за чего ему пришлось делать непростую операцию. Об этом сообщает "Пятый канал". Выяснилось, что за это время певец так и не смог полностью вылечиться, ему требуется длительное восстановление, которое затянется еще примерно на год. Понимая, что по состоянию здоровья он не сможет выступать, артист решил все-таки отменить концерт. В разговоре с журналистами он отметил, что перенес целых три операции на ноге. А сейчас ему нужно постоянно посещать лечебные процедуры для восстановления. "Отменяю концерт", – заявил он.

Напомним, что проблемы с ногой начались у Антонова в 2018 году после того, как он травмировал колено. Однако проблема дала о себе знать не сразу. Так, к хирургам он обратился лишь через два года. Однако, видимо, должного результата достичь не удалось, из-за чего певцу пришлось делать повторную операцию в 2021 году.