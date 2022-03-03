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Шоу-бизнес
Безутешная Шукшина взвыла из-за санкций: Чем я буду мыть унитаз?

Безутешная Шукшина взвыла из-за санкций: Чем я буду мыть унитаз?

Мария Шукшина обеспокоена на фоне повсеместного введения против России санкций.
прочитано 912 раз

На Украине проходит военная спецоперация, которую на прошлой неделе организовала Россия по указу Владимира Путина. Глава государства сообщил, что это "вынужденная мера" – она позволит оказать помощь Донецкой и Луганской Народным Республикам.

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Мария Васильевна Шукшина

Мария Васильевна Шукшина телеведущая и актриса

Не все страны оказались согласны с российским президентом и на фоне ситуации в Незалежной стали вводить против нашей страны санкции. Ограничения коснулись не только банков, предприятий и бизнесменов, но и привычных вещей в жизни россиян: например, теперь они не смогут приобретать одежду популярных зарубежных брендов из-за того, что они приостановили свои поставки в РФ.

Мария Шукшина, которая, к слову, не привыкла оставаться равнодушной к громким события в стране, не смогла пройти мимо новостей о санкциях. Обеспокоенную происходящим актрису завел в тупик один вопрос, которым она поделилась с подписчиками на своей странице в "Инстаграме".

"Из всех санкций меня больше всего беспокоит только один вопрос. Если уйдет Кока-Кола, чем я буду мыть унитаз?", – буквально взвыла безутешная Шукшина.

К слову, некоторые именитые российские звезды уже успели пострадать от санкций. Так, например, Анна Нетребко и Валерий Гергиев лишились работы за границей из-за расторжения с ними договоров иностранных театров.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 3 марта 2022, 08:33 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость976380
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Своим длинным языком.
Гость965494
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Тебе же, бедолаге, есть нечего будет, поэтому и унитаз не понадобится
Deutsche Ordnung.
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<цензура> Cola пригодна только для унитаза. Всё правильно. Еще очень много чего с Америки пригодно только для мусорного ведра. Задумайтесь о своём здоровье!
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