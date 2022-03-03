Безутешная Шукшина взвыла из-за санкций: Чем я буду мыть унитаз?

На Украине проходит военная спецоперация, которую на прошлой неделе организовала Россия по указу Владимира Путина. Глава государства сообщил, что это "вынужденная мера" – она позволит оказать помощь Донецкой и Луганской Народным Республикам.
Не все страны оказались согласны с российским президентом и на фоне ситуации в Незалежной стали вводить против нашей страны санкции. Ограничения коснулись не только банков, предприятий и бизнесменов, но и привычных вещей в жизни россиян: например, теперь они не смогут приобретать одежду популярных зарубежных брендов из-за того, что они приостановили свои поставки в РФ.
Мария Шукшина, которая, к слову, не привыкла оставаться равнодушной к громким события в стране, не смогла пройти мимо новостей о санкциях. Обеспокоенную происходящим актрису завел в тупик один вопрос, которым она поделилась с подписчиками на своей странице в "Инстаграме".
"Из всех санкций меня больше всего беспокоит только один вопрос. Если уйдет Кока-Кола, чем я буду мыть унитаз?", – буквально взвыла безутешная Шукшина.
К слову, некоторые именитые российские звезды уже успели пострадать от санкций. Так, например, Анна Нетребко и Валерий Гергиев лишились работы за границей из-за расторжения с ними договоров иностранных театров.