Стилист в пух и прах разнесла внешний вид Зудиной: Точно неуместно

Марина Зудина довольно часто появляется на светских мероприятиях и каждый раз приятно удивляет внешним видом. Отлично подобранные наряды и элегантные прически всегда подчеркивают красоту популярной актрисы. Не только поклонники, но и фэшн-эксперты одаривают вдову Олега Табакова всевозможными комплиментами.
Именно поэтому Зудину многие не узнали, когда она появилась на вечере Аллы Сигаловой. Кадры с мероприятия опубликовал BLITZ+. На видео попала вдова Табакова, одетая в джинсы, свободную блузу и обутая в довольно большие ботильоны. Как отмечает издание, такая одежда испортила впечатление об актрисе.
Стилист Дарья Правич жестко раскритиковала внешний вид Зудиной. Эксперт считает, что такие вещи совершенно не подходят элегантной женщине, прячут весь ее шарм. "Этот "удобный" аутфит точно неуместен для светского раута", – знает собеседница BLITZ+.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Марина Зудина появилась на публике в свадебном платье. Актриса вместе с Андреем Кравченко и Игорем Миркурбановом сыграла в спектакле Константина Богомолова "Идеальный муж", а позже поделилась в "Инстаграм" несколькими кадрами с постановки.