"Проклинаю твоих детей!": беременной Кабаевой желают смерти

Блогер долго прятала от поклонников свое интересное положение. Она ждет второго малыша, который появится на свет очень скоро. Саша Кабаева призналась, что в это счастливое и ответственное время ее атаковали злопыхатели.
В своем телеграм-канале знаменитость разместила скриншот сообщений, которые регулярно поступают ей в ответ на трогательные фото с округлившимся животом. По неизвестным причинам недоброжелатели проклинают Сашу Кабаеву и ее наследников.
"Проклинаю твоих детей! Сдохни, не родив!", – написал модели гнусное сообщение один из хейтеров. Адекватные фолловеры знаменитости шокированы такими словами. Они призвали блогера не реагировать на гадкие сообщения и не волноваться. Многие убеждены, что таким "нелюдям" все вернется бумерангом.
Напомним, модель недавно во второй раз вышла замуж и сменила фамилию, став Зайцевой. Пять лет блогер прожила в браке с боксером Александром Липовым, от которого родила сына Демида. Модель ждала спортсмена из тюрьмы, но вскоре после его освобождения они развелись.